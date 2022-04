Avellino, Gautieri: “Dispiace che i tifosi non credano nei playoff”

Le parole di Carmine Gautieri, allenatore dell'Avellino, a margine del ko rimediato contro il Foggia

"Dobbiamo voltare pagina sperando di sbagliare il meno possibile. A me dispiace che i tifosi non credono nei playoff. Questa squadra ha fatto partite importanti ma pecca in altre. Dobbiamo giocare come fatto in altre gare dove siamo sempre stati in campo. Non si può sbagliare più”.