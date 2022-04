Avellino, Gautieri: “Di Gaudio fantastico, vittoria sofferta. Orgoglioso dei ragazzi”

Le parole del tecnico dell'Avellino in seguito alla sofferta vittoria ottenuta nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie C contro la Turris

Ecco, di seguito, le sue parole: "Abbiamo sofferto molto prima di sbloccare, ci sono state tante occasioni per sbloccarla ma prima del gol di Di Gaudio abbiamo rischiato di prendere una rete che sarebbe stato immeritata per quanto fatto in campo. La vittoria ci deve mantenere con i piedi per terra in vista delle prossime partite. Noi guardiamo in casa nostra, senza guardare le altre. Sappiamo che ora andremo ad affrontare la prima della classe, che ha meritato di vincere il campionato, ma andremo lì per far bene, consapevoli che nessuno regalerà nulla. Ho sempre detto che in tanti vorrebbero essere al mio posto e per fortuna ci sono io. È un orgoglio allenare in questa piazza, e vincere con questi grandi tifosi. Mi dicono, quando vai ad Avellino, fatti una foto quando arrivi e una quando te ne vai, perchè puoi essere un'altra persona. Di Gaudio? È un giocatore straordinario, con qualità indiscusse. Ha fatto un gol che solo lui poteva fare in quel modo. Finalmente ce lo abbiamo a disposizione. E' un bene averlo e speriamo di avere presto anche Maniero".