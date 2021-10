Avellino, dietrofront della dirigenza: avanti con Braglia in panchina

Il club biancoverde ha optato per la permanenza di Piero Braglia: contro la Virtus Francavilla, però, servirà vincere

La strada sembrava segnata, invece questa mattina è arrivato il dietrofront della società campana. Dopo lunghi giorni di attesa, la dirigenza biancoverde, ha deciso per il momento di andare avanti con Braglia. Come riportato da "Gianlucadimarzio", il tecnico, sarà in panchina per la gara contro la Virtus Francavilla.