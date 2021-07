Avellino, Di Somma: “Tutto su entrate e uscite. Vogliamo alzare l’asticella”

Le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Di Somma, direttore sportivo dell'Avellino in vista del nuovo campionato di Serie C

MODULO E MERCATO -"Il mister ha un’idea ben precisa, può cambiare modulo in corso. Non è detto che non si riparte dal 3-5-2 e poi cambiare durante il campionato. Il mister mi ha chiesto maggior qualità in mezzo al campo, insieme stiamo cercando di trovare i profili giusti. Giocatori sia di B che di C. In attacco potrebbe rimanere solo Maniero e potrebbero essere in entrata due attaccanti. Sicuramente qualche calciatore dovrà uscire. Ci sono dei calciatori che hanno delle richieste, anche quello che non sono in uscita. 3/4 hanno delle richieste importanti ma non sono in uscita. Tra questi D’Angelo e Aloi. Per Forte ancora non ci sono richieste. Però sono giocatori per noi incedibili e non si muoveranno da Avellino", ha concluso.