Avellino, Di Somma: “Lite Braglia-Sbraga un equivoco. Catanzaro? Sono perplesso”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal direttore sportivo dell'Avellino alla vigilia della sfida contro il Catanzaro

"All’interno dello spogliatoio non c’è alcuna tensione, frizione o polemica. C’è stato sicuramente solo qualche equivoco nella gestione di questa situazione che si è creata. Quando non si gioca è normale un po’ di malumore, ma finisce là". Lo ha detto Salvatore Di Somma, intervenuto in conferenza stampa in vista della delicata sfida contro il Catanzaro, in programma giovedì sera allo Stadio "Partenio-Lombardi". Fra i temi trattati dal direttore sportivo dell'Avellino, anche il presunto litigio verbale avvenuto tra il calciatore Andrea Sbraga e l’allenatore Piero Braglia.

LA SMENTITA - "Non ci sono problemi tra Braglia e Sbraga. All’interno del gruppo c’è armonia, rispetto e amicizia. Da quello che io so, il mister ha parlato con Sbraga dando le spiegazioni. Questo dopo la prestazione contro l’Ancona Matelica. Ci sarà stato qualche equivoco nell’esporre il problema, ma vi posso assicurare con la massima tranquillità che all’interno dello spogliatoio non ci sono frizioni o rotture, non ci sono polemiche. Il rapporto con il calciatore è recuperato. Sbraga è un capitale dell’Avellino e io credo che verrà preso in considerazione anche lui. È un giocatore importante per noi", le sue parole.

INFORTUNI - "Il successo con il Potenza è stato determinante. Quando vai alla ricerca della vittoria è sempre difficile e puoi sbagliare qualcosa. Gli infortuni? A Castellammare doveva giocare Micovschi, ma il giorno prima ha avvertito questo fastidio muscolare e il mister è stato poi costretto a mandare in campo Di Gaudio. Micovschi, Di Gaudio e Kanoute sono giocatori che non hanno fatto la preparazione con noi. Sono in fase di recupero tutti e tre".

CATANZARO - "Partita importante ma non determinante, siamo alla sesta giornata. Dobbiamo fare l’impossibile per vincerla. Affrontiamo una squadra importante, allestita per vincere il campionato. Mi auguro che non si verifichino episodi come quello contro il Catania. Io so con certezza che delle volte ci sono state tante lamentele da parte del Catanzaro che l’Avellino ha troppi rigori. Loro sono molto fortunati in questo momento. Un rigore contro il Potenza dato in quella maniera, un rigore contro il Catania dato in quella maniera... Mi lasciano un attimo perplesso".

MERCATO -"È stato difficile trattenere Forte, Aloi, D’Angelo, Carriero. Per quanto riguarda i nuovi, io credo che abbiamo delle operazioni importanti portando ad Avellino giocatori importanti. Non solo Bove, ma anche Scognamiglio, Di Gaudio, Plescia. Credo che nel momento in cui recupereremo questi ragazzi, sicuramente vedremo un Avellino diverso. I calciatori in scadenza? Sono rimasti solo Aloi, Carriero, D’Angelo e Tito. Ma sicuramente troveremo un punto di incontro. Insieme al presidente con calma ci incontreremo e ne parleremo. Carriero ha ancora due anni", ha concluso Di Somma.