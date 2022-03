Avellino, Di Napoli su Gautieri: “Farà grandi cose. Girone C? Bari e Catanzaro…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Venezia, Palermo e Messina, tra le altre, Arturo Di Napoli, sul tecnico dell'Avellino ed ex compagno di squadra con la maglia del Piacenza, Carmine Gautieri

Sulla panchina dei "lupi" dal 19 febbraio scorso, l'allenatore dell' Avellino , Carmine Gautieri , sembra aver riportato voglia ed entusiasmo all'interno della compagine biancoverde. Sotto la guida dell'ex coach di Triestina, Pisa e Ternana, la formazione ha campana, ha collezionato uno scpre di una vittoria ed un pareggio, non conseiderando il match casalingo contro il Catania , rinviato per neve, durante lo scorso turno del girone C di Serie C . Sul neo tecnico si è espresso l'ex attaccante, Arturo Di Napoli , con il quale ha condiviso l'esperienza da calciatore con la maglia del Piacenza . Intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù, "Re Artù" ha raccontato il profilo di Gautieri , a poche settimane dal suo insediamento sulla panchina della formazione campana. Di Seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante di Venezia , Palermo e Messina , tra le altre, riportate da tuttoavellino.it .

"Gli faccio il mio migliore in bocca al lupo e spero possa centrare gli obiettivi posti con la società. Una persona per bene, un allenatore preparato perché ho visto giocare le sue squadre, è coraggioso e ambizioso, secondo me farà grandi cose ad Avellino. I campionati oggi sono equilibrati, il Bari ha la squadra più attrezzata, forse si è rilassato un po' troppo ultimamente ma il Catanzaro sta andando veramente forte e l'Avellino deve fare la sua corsa senza guardare troppo alle altre e vedere dove arriverà alla fine. Ne approfitto per salutare Gautieri, non lo sento da molto, e mi piacerebbe venire a vederlo qualche volta dal vivo. Intanto gli auguro il meglio per questa avventura".