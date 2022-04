Avellino, Di Gaudio: “Il gol? Me l’ha chiesto De Vito. Da oggi un altro campionato”

Le parole del match winner dell'incontro tra Avellino e Turris, che con un gran tiro a giro ha regalato tre punti d'oro alla formazione di Gautieri

Parola ad Antonio Di Gaudio. Decisiva la rete dell'attaccante palermitano che, nei minuti finali della sfida tra Avellino e Turris, ha regalato un successo di fondamentale importanza a Gautieri, con l'obiettivo secondo posto che resta così ancora vivo per i biancoverdi. Un gol dal peso specifico estremamente elevato, come anche sottolineato dallo stesso Di Gaudio nel post partita, con tutta la sua felicità espressa in conferenza stampa per un successo davvero importante nelle dinamiche del finale di stagione dell'Avellino. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sono contento per il gol e per essere tornato. Ho passato un periodo difficile. Fare gol ed esultare sotto la curva con i miei compagni è un premio e spero possa essere uno slancio per le prossime partite. Sono felice di essere tornato e aver segnato il gol della vittoria. Io adesso sto bene, ringraziando Dio. Il mio infortunio? Dopo la partita con il Campobasso ho preso una botta al ginocchio sul campo, e ho preso una borsite. Sono rientrato dopo Natale, pure le due settimane di stop per il Covid, non l'ho curata bene, poi ho preso una pallonata proprio lì e si è gonfiato il ginocchio. Purtroppo andava curata la borsite, mi dovevo fermare, giocandoci sopra purtroppo non si guariva".