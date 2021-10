Avellino, Di Gaudio: “Contro il Francavilla gara della svolta. Braglia? Siamo con lui”

Le parole dell'attaccante dell'Avellino, Antonio Di Gaudio, sul momento vissuto dalla squadra dopo il successo contro il Francavilla

" E' stata una settimana un po' travagliata, non facile, per tanti aspetti. Noi però siamo stati bravi a compattarci, a non farci prendere dagli eventi e a raccogliere una vittoria importante con la Virtus Francavilla. Speriamo sia un buon viatico per poter andare avanti con fiducia ".

Sul momento in biancoverde: "Per noi quella con il Francavilla deve essere la gara della svolta. Non siamo felici di quello che stiamo facendo, un inizio che non ci aspettavamo, a Monterosi abbiamo toccato il fondo, una partita pessima. Ed è giusto metterci la faccia quando si fanno delle figuracce. Abbiamo risposto con la Virtus Francavilla come dovevamo e ora si guarda avanti. Bisogna lavorare, pensare a noi stessi, lavorare con costanza e cercare di portare punti a casa. Il nostro obiettivo è migliorarci, non dobbiamo pensare al Bari e alla classifica ma solo in casa nostra. La squadra è compatta, ma dobbiamo esserlo ancora di più. Il primo obiettivo è quindi ricompattare l'ambiente. Spero che questa vittoria possa farci riavvicinare ai nostri tifosi. Io in passato ho giocato contro ad Avellino, e giocare con un tifo del genere a spingere i lupi, era durissimo. Quando sono venuto non vedevo l'ora di giocare con il nostro pubblico. Avercelo contro ora è bruttissimo. Faremo di tutto per riprenderci i tifosi e il calore. Sono il nostro 12° uomo e spero possano darci una grossa mano".