Avellino, De Francesco: “Dichiarazioni Poluzzi? Non rispondo alle polemiche”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Avellino, Alberto De Francesco, dopo la qualificazione alla Final Four

Una vittoria, quella conquistata dal SudTirol ai danni dell'Avellino in occasione del ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, che non è bastato agli uomini di Stefano Vecchi per passare il turno. Grazie al successo dell'andata (2-0), la squadra di Piero Braglia ha staccato il pass per la Final Four. L'Avellino vola, dunque, in semifinale: i lupi affronteranno domenica 6 e mercoledì 9 giugno il Padova.