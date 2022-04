Avellino, De Francesco: “Bari? Meritavamo il pari, ma se non segni perdi. Playoff…”

Le dichiarazioni di Alberto De Francesco, centrocampista dell'Avellino, a proposito della gara persa dagli irpini contro il Bari

Avellino in piena corsa per il secondo posto, nonostante la sconfitta maturata al "San Nicola" contro il Bari già promosso in Serie B . Vittoria di misura per i pugliesi, con il gol di Maita nel primo tempo, a nulla sono serviti i tentativi della squadra di Gautieri . La compagine irpina si trova attualmente al quarto posto, con gli stessi punti del Catanzaro e due lunghezze sotto il Palermo . Proprio sulla trasferta di Bari , si è soffermato Alberto De Francesco , intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù:

"E' stata una partita dai due volti, non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto e abbiamo messo in difficoltà una signora squadra. Un tempo per parte, diciamo, quindi il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma non siamo stati bravi a segnare. E alla fine se non segni, si perde. Il campo ha detto 1-0 Bari e si va avanti, Noi volevamo fare tutt'altra partita, poi nella gara ci sono tante difficoltà, e non siamo riusciti a reagire, almeno nel primo tempo. Il Bari ha avuto maggiore continuità, certo, anche loro hanno avuto un momento di flessione, ma nessuno ha saputo approfittare di questa situazione. Hanno meritato di vincere il campionato. Noi abbiamo tante cose su cui dobbiamo lavorare. La strada è ancora lunga, abbiamo due partite da qui alla fine e poi ci saranno i playoff. Quindi testa bassa, lavorare. Non ci pensiamo ancora, mancano due gare alla fine, sabato con la Vibonese e poi con il Foggia. Saranno importanti, da vincere, per arrivare al meglio ai playoff"