Avellino, D’Agostino: “Costruiremo una squadra per vincere, pronti a lottare”

Le parole del presidente dell'Avellino, Antonio D'Agostino, sui progetti in vista della prossima stagione

"Mercato? Stiamo lavorando, i nomi ancora non possono essere fatti, perché non abbiamo ancora la possibilità di muoverci. Ma ci sono tanti contatti. Vi posso dire che stiamo mettendo in piedi una squadra ben motivata. Stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio con i calciatori che resteranno e con quelli che dovranno venire. Chi partecipa vuole sempre vincere. Certamente faremo una squadra per vincere".