Avellino, D’Agostino: “Arrabbiati per le squalifiche, ma l’umore è buono”

Le parole del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, alla vigilia della delicata sfida playoff contro il Padova

"Non vedo l’ora che ci sia questo bagno di folla biancoverde, contro il Südtirol abbiamo avuto solo un assaggio. La condizione della squadra? Siamo qui a Salorno da una settimana in ritiro, ci hanno accolto benissimo - riporta TuttoAvellino.it -. Sarà la sede del ritiro estivo? Con le strutture ne abbiamo già parlato, perché i ragazzi si sono trovati bene. Lo stato d’animo è buono, ma sono anche un po’ arrabbiati per le squalifiche di Forte e Adamo. Io avrei preferito pagare una multa. Però ho visto Pane molto carico, pronto per giocare. Rimaniamo concentrati e da stasera andremo in ritiro a Padova".