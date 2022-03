Avellino, Chiaiese: “Per noi saranno 4 finali, vogliamo arrivare al 100% ai playoff”

Le parole di Giovanni Chiaiese, vice di Gautieri all'Avellino, sul momento vissuto dalla squadra in vista del rush finale di campionato

" Con il Picerno vittoria importante, dovevamo reagire dopo la sconfitta con il Catania e la serie di risultati poco brillanti in casa. Abbiamo fatto bene, potevamo chiudere prima la gara, per non avere problemi alla fine, ma quello che conta sono i 3 punti e ora si guarda avanti. Abbiamo preparato quella gara in modo diverso, l'unico obiettivo era vincere. Le insidie erano tante, a livello qualitativo non siamo stati continui fino alla fine ma l'importante erano i 3 punti ".

Così il vice di Gautieri, Giovanni Chiaiese, sul momento vissuto dall 'Avellino. L'allenatore in seconda, intervenuto ai microfoni di "Prima Tivvù", si è proiettato ai prossimi impegni che attenderanno i biancoverdi in vista del rush finale di campionato.

"Da quando siamo qui, abbiamo fatto sempre dei primi tempi di alto livello, con ogni avversaria, anche quando abbiamo perso o pareggiato. Il calo nel secondo tempo? Stiamo lavorando, purtroppo questo ci ha condizionato nelle ultime partite. Alibi non ce ne sono, dobbiamo solo lavorare e far sì che questa squadra arrivi al massimo per i playoff. Turris? Siamo già proiettati alla gara di lunedì prossimo con la Turris, abbiamo molto tempo per prepararla finalmente, dopo tante gare ravvicinate. Ben venga l'abbondanza e il recupero di tanti giocatori, il mister certamente ne sarà contento. Per noi sono tutte finali, ne restano 4, non saranno facili e noi vogliamo arrivare al 100% ai playoff".