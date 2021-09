Avellino, Carriero: “La ruota inizia a girare, ora scaliamo la classifica”

Le dichiarazioni rilasciate in zona mista dal centrocampista dell'Avellino al termine della sfida contro il Potenza

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Partenio-Lombardi". Prima vittoria in campionato, dunque, per l'Avellino di Piero Braglia che, in occasione della quinta giornata del Girone C di Serie C, ha battuto il Potenza grazie alla rete messa a segno al minuto 41 da Giuseppe Carriero. Intervenuto in zona mista al termine del match, il centrocampista dell'Avellino ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina. "Vincere fa piacere, è un segnale importante. Stiamo migliorando e crescendo. Tolta la prima, potevamo raccogliere più punti di quelli che abbiamo conquistato. È una vittoria che ci sblocca, proveremo a scalare qualche posizione in classifica. Giovedì arriva una sfida delicata contro una grande squadra, vedremo come andrà a finire", le sue parole.