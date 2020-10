Avellino, Braglia: “Vincere a Palermo è sempre complicato, non ci sentiamo i favoriti del torneo”

Il Palermo ha ceduto 2-0 all’Avellino nella gara valida per il quarto turno del campionato di Serie C.

LE PAGELLE DI PALERMO-AVELLINO 0-2: Avellino corsaro al Barbera, rosa sempre peggio

Le reti siglate da D’Angelo e Fella hanno permesso alla compagine irpina di portare a casa tre punti importanti e bissare di conseguenza il successo esterno ottenuto in casa della Viterbese. Il tecnico dei lupi, Piero Braglia, ai microfoni della redazione di Prima Tivvù, ha commentato così il successo dei suoi.

“Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita, hanno interpretato benissimamente la gara. Vincere a Palermo è sempre difficile e siamo soddisfatti. Fella? Si è mosso in modo pericoloso, è un ragazzo che da sempre tutto, ha fatto un gran gol, sono contento anche di Santaniello e di come si sono mossi gli altri. Siamo di altra categoria? Sono tutte cavolate – ha detto il tecnico dalle parole raccolte da tuttoavellino.it -, secondo me ci sono almeno 5 squadre più forti di noi sulla carta e quindi non è giusto iniziare a dire queste cose”.