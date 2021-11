Avellino, Braglia: “Turris? Mi aspetto un approccio migliore da parte nostra”

Il tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di domenica contro la Turris, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C

⚽️

Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, è intervenuto in conferenza stampa presentando il match di domenica 28 novembre contro la Turris, valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. I lupi sono reduci dal pareggio per 1-1 in casa contro il Picerno. Il mister ex Cosenza si sofferma sulla qualità degli avversari, i corallini infatti si trovano attualmente al terzo posto in classifica, e sul modulo da adottare in campo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico campano:

"La Turris sta facendo molto bene. E’ una squadra che gioca un buon calcio ed ha scelto gli interpreti giusti per esprimerlo. Sicuramente mi aspetto un approccio diverso dall’ultima gara contro il Picerno, voglio una squadra tosta e sono sicuro che la vedremo. Il modulo? Dall’inizio della stagione, per scelta ma anche per alcune contingenze, abbiamo applicato diversi sistemi di gioco ed ormai ne abbiamo acquisito bene i meccanismi. Valuterò nello specifico nelle prossime sedute di allenamento se continuare sulla strada stracciata nelle ultime settimane o provare a fare qualcosa di diverso”.