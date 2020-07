Avellino, Braglia si presenta e avverte: “Voglio conquistare la Serie B, sarà un campionato difficile”

Nella giornata di ieri l’ufficialità: Piero Braglia è il nuovo allenatore dell’Avellino.

Dopo aver sollevato dall’incarico Ezio Capuano, il club irpino ha scelto di affidare la guida tecnica all’ex Cosenza in vista della prossima annata. Contestualmente, la società ha comunicato anche la conferma di Salvatore Di Somma come responsabile dell’area tecnica per la stagione 2020/21. I due hanno già lavorato insieme: era la stagione 2010-2011 quando vinsero con la Juve Stabia la Coppa Italia di Serie C, conquistando la promozione in Serie B.

“Devo ringraziare la società per la fiducia. Avellino è una piazza diversa dalle altre. D’Agostino ha grandi obiettivi per il futuro e sono felice di ritrovare Di Somma, se sono qui è grazie a lui. La sua presenza è stata determinante. Dobbiamo migliorare quanto fatto l’anno scorso. Il mio obiettivo é sempre quello di salire di categoria alleno per questo. E’ una scommessa che voglio vincere – ha dichiarato Braglia, intervenuto questa mattina in conferenza stampa -. Avremo una rosa del tutto nuova a parte 2-3 calciatori. Servirà gente motivata che viene ad Avellino con la voglia di fare bene. Dovremmo essere bravi a scegliere gli uomini, poi i calciatori. Abbiamo già le idee chiare in base al sistema di gioco con cui giocheremo, ora dobbiamo solo pensare a lavorare. L’idea è quella di acquistare calciatori giovani che però abbiamo già alle spalle delle esperienze in Serie C. Avellino é una piazza storica e stimolante ma che ha delle pretese, quando indossi questa maglia non puoi giocare solo per partecipare. Sarà un campionato difficile con squadre forti e blasonate. Dovremo farci trovare pronti”, ha concluso.