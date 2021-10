Avellino, Braglia: “Non sono simpatico ma porto rispetto. Esonero? Non ne parlo”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, a margine del successo maturato contro la Virtus Francavilla

"Di quello che è accaduto in settimana non voglio parlare, faccio questo mestiere da una vita. Se l'allenatore non va bene è giusto cambiarlo, salutando tutti come è accaduto gli anni scorsi. Sono stato in silenzio, aspettando le decisioni della società. Sono ancora qui, e andiamo avanti. Certo, a Viterbo non era il vero Avellino, più di chiedere scusa non possiamo. Io sono convinto che questa squadra sia forte, abbia qualità, e ne sono sempre più convinto".