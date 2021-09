Avellino, Braglia: “Non siamo al top. Di Gaudio? Non ha bisogno di presentazioni”

Il tecnico dell'Avellino, intervenuto in conferenza stampa, si proietta alla sfida di campionato contro la Juve Stabia

L' Avellino ha steccato la prima gara della stagione pareggiando per 1-1 tra le mura amiche contro il neo promosso Campobasso . Sotto addirittura per 0-1 gli irpini hanno trovato la rete del pari grazie a un rigore trasformato nel corso del secondo tempo da Sonny D'Angelo . Non fa drammi il tecnico degli irpini, Piero Braglia , che in conferenza stampa ha dichiarato quanto segue.

"Siamo ancora agli inizi ed è naturale che per raggiungere la condizione ideale occorre tempo. Veniamo da un pareggio contro il Campobasso in cui abbiamo fatto oggettivamente male nel primo tempo per poi riprenderci nella seconda frazione di gioco. Per mettere minuti nelle gambe in settimana abbiamo sostenuto un test contro la Nocerina. Non siamo ancora al top ma direi che i ragazzi sono a buon punto ed accrescono le loro performance di giorno in giorno. Di Gaudio? È un calciatore importante che non ha bisogno di presentazioni. È molto leggero perchè piccolino fisicamente. Questo gli consente di avere tempi brevi per raggiungere una buona condizione. E’ chiaro che essendo arrivato da due giorni, però, ha ancora bisogno di tempo per lavorare".