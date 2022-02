Avellino, Braglia: “Monterosi ben organizzato. Obiettivi non cambiano, Catanzaro…”

Le dichiarazioni di Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, in vista della gara di Serie C contro il Monterosi

Avellino in cerca di riscatto dopo la sconfitta del turno precedente contro il Catanzaro . La compagine irpina affronta il Monterosi Tuscia domani, sabato 12 febbraio, nel match valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C . Attualmente al quarto posto insieme a Monopoli e Catanzaro, i biancoverdi inseguono il Bari capolista distante nove lunghezze. Di seguito le dichiarazioni di Piero Braglia , tecnico dell'Avellino, in vista della gara contro i laziali:

"Vogliamo riscattare la partita dell'andata e la sconfitta di Catanzaro. Le motivazioni non mancano, stiamo facendo bene. Assenze? Ho convocato 3 ragazzi della Primavera, Di Paola, Tarcinale e Mocanu: ci sono problemi, siamo in emergenza. Dobbiamo fare di necessità virtù. E' un momento delicato lo sappiamo e sappiamo di non poter sbagliare. Il Monterosi sta bene, è una squadra cresciuta, organizzata, noi dobbiamo vivere bene la partita e giocare al massimo, Chi giocherà dovrà dare tutto anche per i colleghi che non ci saranno. Obiettivi? Non cambiano, li ripeto, possiamo ambire dal terzo al primo posto. Purtroppo la vita ce la siamo complicata da soli all'inizio e quindi ora dobbiamo rincorrere. Catanzaro? Dopo 16 partite c'è la possibilità di perdere, contro una grande squadra inoltre. C'è spazio per recuperare, per noi, il Catanzaro, il Francavilla"