Avellino, Braglia: “Mercato buono, stabilito un percorso. Potenza? Guardiamo avanti”

Le parole del tecnico biancoverde in seguito al successo ottenuto contro il Potenza

Queste le parole di Piero Braglia , tecnico dell' Avellino intervenuto al termine della sfida di Serie C contro il Potenza . La formazione biancoverde ha ottenuto un importante successo per 3-1 contro la compagine lucana, in un match che ha visto i campani ottenere i tre punti senza particolari difficoltà.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, poi piano piano siamo usciti, facendo però un po' di confusione. Abbiamo preso un gol stupido, ci hanno annullato un gol buono. Poi il secondo tempo lo abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una buona gara e guardiamo avanti. In casa abbiamo fatto degli errori, dal pareggio col Foggia, a quella con il Monopoli. Domenica non abbiamo fatto bene, eravamo sbilanciati. Quando ci sono delle persone, che sono fuori da tempo e si dimenticano di fare determinate cose, si fa fatica. Mercato? Non me ne frega nulla, parliamo con la società, stabiliamo alcuni percorsi. Sono contento della squadra che ho. Poi se arriva uno o un altro, vedremo. In che ruolo? Non sono cose mie. Parlate con il direttore, il lavoro è il suo e lo porta avanti lui".