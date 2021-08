Avellino, Braglia: “Mercato? Aspettiamo calciatori con caratteristiche adeguate”

Le parole del tecnico della compagine irpina in seguito

Ecco, di seguito, le dichiarazioni del tecnico classe '55: “Le indicazioni venute fuori dall'amichevole sono positive. Abbiamo fatto bene ed è importante che non sia sia fatto male nessuno. Stiamo provando nuovi schemi, ma se non si corre non si può fare gran che. Il 4-3-3? Stiamo aspettando calciatori con caratteristiche adeguate per fare nuove cose, se poi non arrivano ci adeguiamo. Se vogliamo fare determinate cose devono arrivare alcuni elementi con determinate qualità e caratteristiche. Siamo qui per lavorare e cercare di fare il meglio possibile. In base a quello che arriverà in questi ultimi giorni di mercato vedremo come proseguire. Siamo qui per mettere in campo la migliore formazione con chi viene messo a disposizione. Una sola punta? Penso che le partite vanno giocate e interpretate in campo. Prima è tutta teoria. Se non giochiamo non possiamo capire se la direzione è quella giusta”.