Avellino, Braglia: “L’impegno non è bastato. Difficile recuperare 10 punti al Bari”

Le dichiarazioni di Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, al termine della gara persa dagli irpini contro la Virtus Francavilla

Cade l' Avellino in casa della Virtus Francavilla , gli irpini perdono di misura con la rete di Mastropietro poco dopo l'inizio della ripresa. Seconda sconfitta nelle ultime tre per la compagine di Braglia , che ne aveva collezionato solamente altrettante nell'intera stagione finora. Il tecnico dei campani è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni.

"Primo tempo buono, siamo partiti bene. Poi abbiamo perso le misure in mezzo al campo. Il secondo tempo abbiamo preso un gol balordo, non l'ho visto neanche bene. Dispiace, perché abbiamo provato a rimetterla in piedi, ma è andata male. Poi siamo finiti in 10, e abbiamo creato qualcosina. Dispiace, l'impegno c'è stato, ma non è bastato. Ad un certo punto non riuscivamo neanche ad accorciare davanti. Dobbiamo reagire subito, ma è chiaro che 10 punti al Bari si fa fatica a recuperarli, bisogna essere onesti. Proviamo a recuperare anche qualche giocatore, vediamo. Perdere giocatori in questo momento dispiace"