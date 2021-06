Avellino, Braglia: “Hanno provato a buttarci fuori in tutti i modi. Aloi? L’arbitro voleva espellerlo fin dall’inizio”

L’Avellino cade al “Druso” di Bolzano, ma si qualifica alla Final Four.

1-0: è questo il risultato della sfida di ritorno tra SudTirol e Avellino, andata in scena questo pomeriggio allo stadio “Druso” di Bolzano. Un ko agrodolce per i biancoverdi che, in virtù del 2-0 dell’andata, centrano comunque la qualificazione in semifinale. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine campana, Piero Braglia, nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo fatto la partita che potevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, a parte il rigore alla fine. Hanno provato al massimo a buttarci fuori e non ci sono riusciti. Aloi? L’arbitro ha iniziato la partita che voleva buttare fuori Aloi. Lui era nervoso, non è stato intelligente. Questo signore lo avevamo già avuto con il Teramo e non mi era piaciuto. Oggi peggio. Io penso che era tutto preparato per far buttare fuori Aloi”.

Chiosa finale sul prossimo impegno contro il Padova: “Ora ci godiamo il momento. Adesso non ci penso nemmeno, sono troppo stanco. Sono una buona squadra, oggi forse si sono rilassati un pò e hanno rischiato di andare a casa. I playoff sono così. Vedremo di recuperare qualcuno, avremo alcuni squalificati, vedremo le condizioni dei ragazzi e poi ci penseremo”.