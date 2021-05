Avellino, Braglia: “E’ un altro Palermo, ne avrei fatto a meno. Mi girerebbero le p**e se…”

“Non mi ha fatto molto piacere aver preso il Palermo, ne avrei fatto a meno”.

Parola di Piero Braglia. Il tecnico dell’Avellino è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C: primo oggetto di discussione, il momento della sua squadra, che non scende in campo dallo scorso 2 maggio, ultima giornata della regular season.

“Veniamo da un periodo di circa 25 giorni in cui siamo stati fermi. Non sappiamo se può essere un vantaggio o meno. C’è grande concentrazione e ho visto molto bene i ragazzi in questi giorni. Dobbiamo puntare ad essere la squadra che in passato ha indossato l’elmetto, con la giusta cattiveria calcistica. Se pensiamo di essere diventati troppo bravi i playoff li possiamo considerare finiti. Non possiamo commettere gli errori delle ultime tre gare, ma i ragazzi lo sanno bene e sono sicuro che daranno il massimo. Io credo in questo gruppo. Andremo in campo per fare la nostra partita”, le sue parole.

PALERMO – “Il Palermo è praticamente un’altra squadra rispetto a quella che abbiamo affrontato in campionato. Stanno facendo molto bene, hanno vinto meritatamente a Castellammare. E’ una squadra che ha entusiasmo. Hanno battuto per 2-0 sia il Teramo che la Juve Stabia. Stanno sopperendo alle assenze con delle idee interessanti da parte dell’allenatore. Meritano molto rispetto e sicuramente non saranno facili da affrontare, al di là delle assenze che avranno. Sarà difficile, andiamo a giocarcela. La gara di andata è la più importante, perché indirizza anche quella di ritorno. Per questa ragione dovremo essere super concentrati pensando a novanta minuti per volta. Uscire con il Palermo non sarebbe un fallimento, ma un bel giramento di palle sì…”.

SINGOLI – “Errico e Laezza? In questo periodo si sono sempre allenati. Giuliano non si tira mai indietro. Andrea sta crescendo molto. Saranno entrambi a disposizione per la sfida di domenica. Silvestri ha detto che partirà con la squadra? L’ha detto lui? Ha sbagliato proprio… lui è convinto, ma non le fa lui le cose. Deve continuare a curarsi come sta facendo. Io capisco tutto, però partirà solo chi sarà in grado di giocare. Gli altri restano qui e si curano. Abbiamo già sbagliato a Vibo…”, ha concluso.