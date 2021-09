Avellino, Braglia: “Di Gaudio? Sono soddisfatto. Oggi dimostrato un grande carattere”

L'analisi al termine della gara dell'allenatore dei biancoverdi

⚽️

La squadra ha giocato bene, visti grandi miglioramenti.

Queste le parole del tecnico dell'AvellinoPieroBraglia, intervenuto al termine della sfida di Serie C contro il Monopoli. Un inizio di stagione non semplice per la compagine irpina, che nelle prime tre uscite nel campionato di Lega Pro ha collezionato solo tre pareggi e prestazioni certamente al di sotto delle aspettative della pre season. Uno start, quello dei biancoverdi, con il freno a mano tirato, a dimostrazione di un momento negativo dal quale i Lupi non riescono ad uscire. Il quarto pareggio in altrettante gare - seppur ottenuto sul campo della capolista Monopoli - continua a non far sorridere i sostenitori del club campano, testimoni di una situazione collettiva inspiegabile in ragione a caratura tecnica e tattica della rosa a disposizione di Braglia.

Il tecnico biancoverde è intervenuto con dichiarazioni di spessore nel post gara, per analizzare con franchezza e lucidità ciò che non ha funzionato nel posticipo del campionato di Serie C terminato con il punteggio di 0-0. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatore dei campani: "Per me la squadra ha fatto una buona partita, ha fatto quello che doveva fare, gli faccio solo i complimenti per quello che ha fatto. Io capisco che a tutti piace vincere, ma bisogna anche vedere l'atteggiamento della squadra, la squadra ha fatto quello che doveva per vincere ma non c'è riuscito. La squadra ha dato tutto, e sono contento. Ho visto dei miglioramenti enormi, in campionato non abbiamo ancora vinto, abbiamo fatto quattro pareggi ma avremmo potuto vincerle tutte, vuol dire che ci manca qualcosina".

"Di Gaudio? Ha fatto pochi allenamenti in gruppo ma li ha fatti a 2000, abbiamo valutato una sua partenza dall'inizio. Sono contento, ha giocato tutta la partita quasi, ha messo minuti nelle gambe. Speriamo di recuperare presto Micovschi, e non lasciare Kanoutè da solo a fare una partita di sacrificio. Non è mai facile gli ultimi 5 minuti cambiare le marcature".