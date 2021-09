Avellino, Braglia ci crede: “Kanoute generoso, questa squadra darà soddisfazioni”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Avellino in vista della sfida contro il Potenza

"Dopo Foggia il Potenza si chiude bene. Hanno fatto una grande partita con il Bari e meritavano di vincere". Lo ha detto Piero Braglia. Diversi i temi trattati dal tecnico dell'Avellino, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Potenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi": dal momento delle due compagini, alle prestazioni offerte fin qui da Mamadou Kanoute. Ma non solo... "Il Potenza è una squadra fisica, strutturata e di categoria. Squadra da prendere con le molle, visto il nostro momento. Cercheremo di vincerla. Questa squadra ha sempre creato, abbiamo preso dei legni. Ci vuole anche un briciolo di fortuna. I ragazzi devono continuare a fare quello che stanno facendo, mettendo più cattiveria. Dobbiamo migliorare di più e meglio. Dobbiamo essere la squadra che tutti ci aspettiamo, dobbiamo scendere in campo convinti di quello che stiamo facendo", le sue parole.

IL BILANCIO -"Con il Campobasso abbiamo toppato nel primo tempo, col Latina ci siamo andati a complicare la vita. Questa è la terza gara che facciamo in casa, ci teniamo a fare bella figura davanti ai tifosi. Ci dobbiamo mettere quel qualcosa in più. Vediamo di riuscire a svoltare. Non ci sarà turnover, devo pensare a vincere la partita. Bisogna ritrovare fiducia. Qui ci sono dei ragazzi di valore, e dobbiamo metterli in condizione di darci una mano. L’Avellino ha una rosa di qualità ed è attrezzato per fare un campionato di vertice. Io non cambio idea perché ho pareggiato 4 partite. L’Avellino deve arrivare fino in fondo e fare il campionato che tutti ci aspettiamo. Ne abbiamo le possibilità. Abbiamo delle alternative valide in tutti i ruoli".

LE SCELTE -"Per me i punti di riferimento sono anche i nuovi. Gioca chi sta bene domenica. Maniero ora fisicamente sta bene, non si è fatto niente. Deve solo lavorare e darci una mano. Bove insieme agli altri ha fatto bene. Abbiamo sempre lavorato su due moduli. Ci manca ancora Micovschi. Poi è chiaro, dipende sempre dalla disposizione dei ragazzi. Io gioco in base a quello che ho in quel momento. Io ci credo negli attaccanti, si sbloccheranno presto. Kanoute a Monopoli ha giocato più interno. È generoso e attacca gli spazi. Questa squadra darà soddisfazioni. I cambi? A volte bisogna saper aspettare il momento, bisogna anche saper scegliere. E in questo devo essere anche più bravo io. Vedere meglio alcuni giocatori che stanno crescendo invece di altri restano sul solito standard. Dobbiamo essere bravi anche nel capire il momento del giocatore", ha concluso.