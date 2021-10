Avellino, Braglia: “Bella gara, ma commesse ingenuità. Silvestri? Non sarebbe uscito”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, a margine del pareggio maturato contro il Palermo

“I ragazzi hanno fatto una bella gara, c’è solo da fargli i complimenti. Abbiamo preso un gol avendo la palla, a volte ci complichiamo troppo la vita per certe ingenuità. Loro si chiudono e ripartono, noi siamo stati bravi a tenere gli equilibri e a non concedergli niente. È stata una bella gara, potevamo vincerla tranquillamente. Se giochiamo come facciamo ora, possiamo fare il campionato che tutti si aspettano. Io penso che quando ci sono tutti, questa è una squadra con qualità importanti. Qualcuno è però ancora sottotono, non si fida di dribblare l’avversario. Non li capisco a volte, a me se perdono palla al limite dell’area a me non frega niente. Io voglio che loro rischiano, come fanno Di Gaudio o Kanoute, deve farlo un po’ di più anche Micovschi. Ha gamba e caratteristiche diverse. Da lui non voglio il compitino, voglio quello che lui sa fare.”