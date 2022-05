Avellino, Boscaglia per il dopo Gautieri? L’ex Palermo favorito per la panchina

Il nome di Roberto Boscaglia sembra essere in lizza per la panchina dell'Avellino nella prossima stagione

Roberto Boscaglia potrebbe essere pronto per una nuova avventura in panchina. Cercato da diverse squadre, ma mai convinto di cominciare un percorso in corsa, l'ex tecnico del Palermo potrebbe ritrovare il campo a partire dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, l' Avellino starebbe pensando all'allenatore nativo di Gela per il dopo Gautieri .

Già dopo l'esonero di Piero Braglia, Boscaglia era stata una delle opzioni più in auge per guidare la formazione biancoverde verso il finale di campionato, idea che non ha poi probabilmente trovato riscontro anche nelle volontà dello stesso tecnico. Il ballottaggio tra Boscaglia e Rastelli - prosegue Il Mattino - resta assolutamente aperto, con il club irpino che si prenderà ancora qualche settimana per ragionare in maniera attenta sul futuro della panchina e sulla programmazione della prossima annata sportiva, ancora in Serie C.