Avellino, accordo con il Frosinone per Iemmello: si attende l’ok dell’attaccante

I due club avrebbero già raggiunto l'accordo, adesso si attende il "sì" del giocatore, ormai ai margini del progetto del Frosinone

Potrebbe ripartire dalla Serie C e in particolare dall'Avellino, Pietro Iemmello, ormai ai margini del proteggo del Frosinone. Secondo quanto riportato da Il Mattino - ed. Avellino, ci sarebbe già l'accordo tra i club, che prevede il prestito per i prossimi sei mesi quasi tutto a carico del club ciociaro, ma anche l'obbligo di riscatto da parte dei lupi a fine stagione. Ora la decisione finale spetta al bomber ex Foggia e Benevento, il quale al momento non è sicuro di volere scendere di categoria, ripartendo dalla Serie C.