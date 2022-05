Angelozzi: “Avellino incappato in difficoltà. Società avrà tempo per riflettere”

Le parole dell'ex direttore sportivo del Bari, Guido Angelozzi, sulla stagione dell'Avellino dopo l'eliminazione dai playoff

Smaltita la delusione per l'eliminazione dai playoff, per l' Avellino è tempo di guardare avanti. A soffermarsi sulla stagione biancoverde e sulle possibili strategie future del club è l'ex direttore sportivo del Bari, Guido Angelozzi , intervenuto ai microfoni dell'edizione irpina de Il Mattino.

"L'Avellino era una buona squadra, incappata in qualche difficoltà. Direttore sportivo e società adesso avranno tempo per riflettere e capire quali saranno i giocatori funzionali al nuovo progetto, quelli più attaccati alla piazza e alla maglia. Capisco l'amarezza dei tifosi perché una piazza storica fatica a digerire gli insuccessi ma i veri tifosi si vedono in questi momenti. Dovranno avere calma e perdonare la società se ha commesso qualche errore, del resto gli errori si fanno anche in Serie A. Sono sicuro che De Vito sappia cosa fare e porterà avanti una programmazione senza condizionamenti. Senza pressione e con meno ansie, si riesce a fare meglio".