Zeman: “Stupito dalla corsa dell’Atalanta. Lazio? Ha aiutato i suoi avversari, dopo lo 0-2…”

Parola a Zdenek Zeman.

Continua a stupire l’Atalanta, reduce da un successo maturato in rimonta contro la Lazio al Gewiss Stadium. Il lockdown, infatti, sembra non aver affatto frenato la corsa della Dea, attualmente quarta in classifica, ad appena 4 lunghezze di svantaggio dall’Inter di Conte. Un momento brillante, quello vissuto dai bergamaschi, commentato ai microfoni di “Radio Rai1” da Zdenek Zeman.

“L’Atalanta per ora corre ancora, con quanto accaduto a Bergamo pensavo che non avessero avuto molto tempo per prepararsi e lavorare bene”.

Sulla sfida tra biancocelesti ed orobici, l’allenatore ha detto: “Se Malinovskyi indovina quel gol… La Lazio ha aiutato i suoi avversari, dopo lo 0-2 pensavo potresse chiudere la sfida. Il campionato, in ogni caso, è ancora tutto da giocare perchè nemmeno la Juventus sta benissimo. Ripresa? Vedo un calcio senza sale, come un piatto insipido. Senza gente non c’è spettacolo nè piacere”.