Verona-Atalanta, Gollini: “Felice di giocarmela con Donnarumma e Sirigu. Sulla Champions…”

Parla Pierluigi Gollini.

Il portiere dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito al pareggio maturato per 1-1 contro l’Hellas Verona: “Avremo voluto vincere la partita però abbiamo preso un punto che ci avvicina al nostro obiettivo. Sono quattordici partite che non perdiamo, stiamo bene e dobbiamo continuare così“.

Sul gol di Pessina: “Vedendo la palla all’ultimo non sono riuscito a respingerla verso l’esterno. Il tiro è stato pulito ma non l’ho visto partire“.

Nazionale e staffetta con Sirigu e Donnarumma: “Sto facendo, bene. Sono consapevole delle mie potenzialità, c’è un ottimo rapporto con Sirigu e Donnarumma. Sono felice di potermela giocare con loro“.

Chiosa finale sulla Champions League: “Se penso al PSG? Sì, adesso però pensiamo a finire bene il campionato, dobbiamo sfruttare queste gare per prepararci al meglio. Abbiamo raggiunto un grande traguardo e servirà fame per ottenere il massimo“.