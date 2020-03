Valencia-Atalanta, Papu Gomez stizzito ai cronisti spagnoli: “Siete dei pagliacci”

L’Atalanta vuole rincorrere la storia.

La compagine bergamasca nella serata di martedì affronterà il Valencia in trasferta, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il match contro gli spagnoli verrà disputato a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus, una sfida che potrebbe significare qualificazione ai quarti di finale in virtù anche del 4-1 ottenuto dagli orobici nel corso dell’andata. La squadra atalantina è giunta in Spagna con Alejandro ‘Papu’ Gomez che si è fatto travolgere dal nervosismo non appena alcuni cronisti presenti insistevano perché rilasciasse alcune dichiarazioni.

“Non posso fare un’intervista ora, cosa state facendo? Pagliacci”.