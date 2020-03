Valencia-Atalanta, Gosens: “Situazione complicata per il Coronavirus, vogliamo passare”

L’Atalanta cerca i quarti di finale.

Domani sera l’Estadio Mestalla ospiterà la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, che si affronteranno in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dopo il 4 a 1 realizzato all’andata, la Dea dovrà semplicemente mantenere il risultato e cercare di non subire reti per riuscire a conquistare il passaggio del turno.

Valencia-Atalanta, Gasperini: “Qui sensazione diversa rispetto che in Italia. Concentrati sulla qualificazione”

Alla vigilia della gara Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Siamo arrivati qui con la voglia di passare il turno, ovviamente la situazione è un po’ complicata per via del virus. Però per noi domani è importante mettere tutto in campo per passare il turno. Sollievo per l’assenza di pubblico? Non saprei dire, di sicuro loro hanno tifosi molto importanti e attivi. Però anche per noi sarà un po’ una situazione di insicurezza, senza tifosi. Non so se sarà un vantaggio o meno, lo scopriremo domani in campo onestamente. Sappiamo che i nostri attaccanti hanno qualità incredibili straordinari, ma la nostra forza è la squadra. Arriviamo lì davanti in tanti, certo i nostri tre creano di più, però la nostra forza è la squadra. Torres? È bravo, secondo me all’andata ha fatto vedere le sue qualità, lo abbiamo controllato abbastanza bene. Ci toccherà fare la stessa roba anche domani“.

