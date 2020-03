Valencia-Atalanta, Gasperini: “Prese le misure con la Champions. Ilicic? Voleva uscire dopo la tripletta”

Altra clamorosa vittoria dell’Atalanta.

Una Dea già virtualmente qualificata è scesa sul campo dell’Estadio Mestalla per affrontare il Valencia, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League: i nerazzurri sono riusciti a vincere anche in Spagna grazie ad un pazzesco poker firmato da un Josip Ilicic in stato di grazia, che ha vanificato i gol di Gameiro e Torres regalando ai tifosi un pittoresco passaggio ai quarti di finale della competizione.

Al termine del match il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per il risultato finale e la sua gioia per la prima storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League della Dea. Queste le sue dichiarazioni: “Il rigore iniziale ci ha aiutati, è stata un’iniezione di fiducia. Nel primo tempo abbiamo faticato, nella ripresa meglio. Non è mai facile, c’erano tanti fattori a condizionare la prestazione. Abbiamo preso dei gol evitabili, ma abbiamo fatto tante cose belle. Volevamo ottenere un risultato positivo per confermare quanto di buono fatto finora. Ilicic? Lui voleva uscire, ma poi gli ho detto vedi che fai il quarto. Fare il risultato può anche diventare normale, ma segnare così tanto e straordinario, soprattutto in Champions. L’inizio della competizione è stato difficile, ma ora abbiamo preso le misure. È una competizione che ci aiuta a crescere e a migliorarci, abbiamo ampi margini. Siamo molto felici di aver ottenuto questo traguardo in un momento così difficile. Ci sono arrivati tanti messaggi, anche dalla direttrice dell’ospedale di Bergamo e di tutti coloro che sono a casa. Avremo tempo di festeggiare, magari a giugno dopo la fine del campionato per il successo ottenuto e per avere superato questo brutto periodo“.