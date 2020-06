Udinese-Atalanta, Gasperini: “Presto dire di aver blindato la Champions. Muriel? Qualità immensa”

L’Atalanta continua a volare, 3-2 in casa dell’Udinese e quarto posto blindato.

I bergamaschi hanno avuto la meglio sui bianconeri e grazie alla sconfitta rimediata dalla Roma in casa del Milan hanno aumentato il loro vantaggio proprio sui giallorossi (+9). Il tecnico della compagine orobica, Gianpiero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto. Le gare iniziano a pesare. Con la Lazio abbiamo speso molto, c’era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c’è il rischio alto. Muriel? Lui è l’allegria in persona, ha un carattere stupendo. Tra me e lui è sempre un riprenderci. In questo periodo ha sempre dimostrato un’ottima condizione, è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol. I gol non li fai solo se corri, anche li bisogna capire come corri. Se recuperiamo al meglio Muriel e Ilicic aumenta la qualità. Aver segnato tanto è la risposta migliore, hai sempre la fiducia anche in queste giornate. Sono tutti giocatori di qualità. Qua trovano l’ambiente che gli dà serenità e fiducia. Se sbagliano qui fanno fatica a riproporsi da altre parti. Vengono con tanta voglia e disponibilità. Poi la squadra aiuta ad esaltare le loro caratteristiche. Devi avere delle qualità”.