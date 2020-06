Udinese-Atalanta, Gasperini: “Friulani avversari da non sottovalutare. Abbiamo ben chiaro nostro obiettivo”

E’ tutto pronto per Udinese-Atalanta.

Non si accenna ad arrestare la corsa della Dea, reduce da due preziosissime vittorie maturate contro Sassuolo e Lazio che gli hanno permesso di traghettarsi al quarto posto in classifica. Un bottino importante che fa sognare in grande i nerazzurri impegnati, nella giornata di domani, nella sfida contro l’Udinese di Gotti. Un match analizzato alla vigilia dal tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club.

“Abbiamo fatto due ottime gare, strappando altrettante importantissime vittorie. Come sempre c’è un po’ di incertezza quando si riparte dopo tanto tempo, ma entrambe le sfide sono andate molto bene e ci hanno dato slancio per le prossime. Gli aspetti da sistemare ci sono sempre. Si possono migliorare tante situazioni e il fatto di giocare con questa continuità, ci mette nella condizione di poter crescere subito negli episodi andati meno bene. La squadra sta bene, ha preso consapevolezza da queste due vittorie e ha chiaro quello che è l’obiettivo. Siamo concentrati per poterlo raggiungere. Gli allenamenti non possono essere quelli di una settimana regolare, perché si gioca molto e ci si allena meno, ma le partite sono il test migliore per mettere a fuoco le cose andate meno bene e allo stesso tempo per confermare quanto di buono abbiamo messo in mostra”.

“11 gare? Questa situazione è anomala – ha ammesso il tecnico nerazzurro – perché giocando ogni tre giorni dobbiamo sempre essere capaci di non abbatterci con i risultati negativi e di dimenticare anche quelli positivi. E soprattutto dobbiamo sempre pensare alla gara successiva perché ogni match presenta difficoltà diverse ogni volta. Ne mancano ancora undici e sono molti”.

Infine, due battute sul momento vissuto dall’Udinese: “Arriva da un ko a Torino dove ha fatto ottima gara, ma è una buona squadra, migliore di quella che è la sua classifica in questo momento. Come sempre, a Udine sarà difficile anche se non c’è l’apporto del pubblico. Dovremo recuperare la migliore attenzione e concentrazione”.