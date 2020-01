Torino-Atalanta, Ilicic: “Abbiamo grandi obiettivi, ma non guardo cifre. Gol? Ecco cosa ho pensato”

L’Atalanta abbatte il Torino nella ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Punteggio da guinnes all’Olimpico. Il match, infatti, è terminato con il risultato di 0-7, grazie al tris di Ilicic, alla doppietta del subentrato Muriel e ai gol di Zapata e Gosens.

Serie A, Torino-Atalanta 0-7: magica Dea, Ilicic ne fa tre. Granata umiliati e in 9

Josip Ilicic, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara, ha commentato la straordinaria vittoria: “Il pallone l’ho preso per le mie figlie, ci giocano sempre a casa. Gol? Ho visto che loro erano malposizionati, la prima idea era quella di calciare in porta, poi con un po’ di fortuna la palla è entrata. Gomez? Sono gesti che fanno capire quanto siamo legati, con la città e i tifosi. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e di quello che dobbiamo fare. Fame di gol? Quest’anno stavamo vincendo qualche partita dopo il primo tempo e poi non siamo riusciti a portare i tre punti. In questo dobbiamo migliorare, soprattutto quando vinciamo, dobbiamo chiudere le partite. Le partite si vincono anche 1 a 0. Ci alleniamo sempre allo stesso modo. Contro la SPAL non eravamo al top, il campionato è lungo, gli obiettivi sono alti e noi vogliamo giocare. 13 gol? Non guardo le cifre, voglio fare tante belle cose con queste società, questo è il mio obiettivo personale”.

