Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: un gol per tempo e la Dea raggiunge la Juventus al 3° posto

L’Atalanta supera 2-0 la Sampdoria nel lunch match della 24a giornata.

Un gol per tempo e i nerazzurri hanno archiviato la pratica blucerchiata, punti fondamentali per gli orobici che hanno raggiunto quota 46 in classifica alla pari della Juventus al terzo posto. Ad aprire le marcature un mancino all’incrocio dei pali di Ruslan Malinovskyi che al 41′ ha silurato Audero, il raddoppio porta la firma del solito Gosens che al 70′ ha insaccato su assist dalla fascia destra di Maehle.