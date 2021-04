Serie A, Roma-Atalanta: le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico

Roma e Atalanta si sfidano per un conquistare tre punti dal sapore europeo.

Tra poco meno di un’ora – sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico – si affronteranno la compagine giallorossa e quella bergamasca, entrambe in lotta per un posto nella prossima Champions League. La formazione nerazzurra ha la ghiotta occasione di sorpassare sia la Juventus che il Milan, balzando con eventuali tre punti al secondo posto della classifica. I capitolini, invece, hanno parecchio terreno da recuperare sulle squadre ai vertici della classifica, considerando proprio il suo settimo posto con 54 punti all’attivo, dieci in meno della franchigia lombarda.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.