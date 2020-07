Serie A, Milan-Atalanta 1-1: apre Calhanoglu, poi Zapata agguanta il pareggio

Termina in pareggio il big match di San Siro.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e l’Atalanta, che si sono affrontati in occasione della prima gara della trentaseiesima giornata di Serie A: una gara molto importante per le sorti del campionato, dal momento che la Dea aveva bisogno di tre punti importanti per tenere il passo della Juventus capolista, mentre i rossoneri erano alla ricerca di una vittoria per continuare ad inseguire il sogno dell’Europa League.

Parte subito bene il Milan, che al minuto 14 passa in vantaggio con una meraviglia di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco calcia una punizione da posizione molto defilata sul lato sinistro del campo, mandando il pallone direttamente all’incrocio dei pali opposto, 1 a 0.

Al 25′ gli ospiti hanno una grandissima occasione per riportare il risultato in parità: Malinovskiy cade in area dopo un contatto regolare con Gabbia, ma Biglia commette un’imprecisione e rifila un pestone al centrocampista ucraino. L’arbitro ricontrolla l’azione al VAR e assegna il calcio di rigore: dal dischetto va lo stesso Malinovskiy, ma Donnarumma si supera e pare il tiro dagli undici metri mantenendo il risultato invariato.

La Dea continua a spingere e al minuto 34 riesce a trovare il gol del pareggio dopo un’azione molto confusa: azione personale di De Roon che calcia dal limite dell’area di rigore e trova la deviazione di Gabbia. Dopo una serie di rimpalli la sfera arriva sui piedi di Zapata, che dopo un primo intervento invano di Calabria, calcia di prima e batte il portiere avversario, 1 a 1.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce il pareggio tra il Milan e l’Atalanta, che non mantengono invariate le rispettive posizioni in classifica: la Dea conquista un punto sulla Juventus, che contro la Sampdoria avrà l’ennesimo match point per conquistare il nono scudetto consecutivo.