Serie A, Atalanta-Verona: Gomez e Ilicic dietro Zapata, Juric si affida a Di Carmine. Le formazioni ufficiali

L‘Atalanta scalda i motori.

Archiviato il successo in Champions contro il Liverpool, la Dea si prepara a tornare in campo per rituffarsi nella realtà della Serie A. Ad attendere i nerazzurri, questa sera, il Verona di Ivan Juric: deciso a conquistare i tre punti per effettuare il sorpasso proprio ai danni dei bergamaschi.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric