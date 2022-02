Serie A, Atalanta: stagione finita per Duvan Zapata: tutti i possibili sostituti

Problemi in casa Atalanta per l'infortunio di Duvan Zapata. Il colombiano starà fuori a lungo, ecco i possibili sostituti

L'emergenza infortuni non da tregua all'Atalanta. Duvan Zapata, che sembrava essere tornato in forma e in campo dopo un mese di assenza, ha subito una ricaduta nella gara dei nerazzurri contro il Cagliari, nella quale è subentrato solamente per dodici minuti.

Rottura delle fibre muscolari dell'adduttore, questa la diagnosi effettuata dai medici per il centravanti colombiano, che nella giornata di oggi si è sottoposto ad una visita specialistica in Finlandia. La sua stagione si può considerare virtualmente conclusa, i tempi di recupero saranno lunghi e c'è il rischio concreto che serva un'operazione. Ciò implica che al massimo potrebbe tornare per le ultime due partite di campionato contro Milan ed Empoli.

Il club nerazzurro sta perciò valutando l'idea di pescare dal mercato degli svincolati per rimpiazzare il bomber ex Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nomi più in auge sono quelli di Graziano Pellè e Diego Costa. Il brasiliano sembrava ormai aver raggiunto l'accordo con Salernitana, ma la trattativa è poi andata in fumo.