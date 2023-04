Serie A, Atalanta ko contro il Bologna. Cremonese corsara sul finale con la Sampdoria

Stacca la spina l'Atalanta che cade in casa al "Gewiss Stadium" contro il Bologna sotto i colpi di Sansone ed Orsolini. Pasqua amara per il tecnico Gasperini che subisce una sconfitta meritata contro il suo ex pupillo ai tempi del Genoa, ovvero Thiago Motta. I felsinei si portano all'ottava posizione, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Tuttavia, i bianconeri con i potenziali tre punti in ballo contro la Lazio, possono insediare proprio la zona Europa League dell'Atalanta. Botta e risposta al "Ferraris" sia nel primo sia nel secondo tempo tra Sampdoria e Cremonese, due squadre che hanno sì regalato spettacolo agli spettatori neutrali ma con la fame dei tre punti per provare a coltivare la speranza del mantenimento della categoria. Il gol del 3-2 definitivo è stato messo a segno dai grigiorossi allo scadere con la firma di Sernicola. Seconda vittoria storica della Cremonese in Serie A che sorpassa proprio i blucerchiati che diventano il nuovo fanalino di coda del campionato.