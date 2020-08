Serie A, Atalanta-Inter: Gasperini senza Toloi, Conte boccia Sanchez e Candreva. Le probabili formazioni

Al via il 38esimo turno di Serie A.

Ultimo weekend di campionato che servirà ad emanare gli ultimi verdetti di questa lunga stagione sportiva 19/20. Molte squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi, tante altre sono ancora in cerca di punti, per concludere la stagione al meglio e pensare già alla prossima, tra traguardi da raggiungere e ambizioni da coronare. Stasera, alle 20:45 al ‘Gewiss Stadium’, si affronteranno per la conquista del secondo posto della classifica Atalanta e Inter, già certe dell’accesso alla Champions League del prossimo anno.

L’incontro – in diretta esclusiva su DAZN – vedrà alcune novità importanti in entrambi gli 11 iniziali: tra le file bergamasche pesa l’assenza difensiva di Toloi, che dovrebbe essere sostituito da Palomino in quello che sarà il trio difensivo davanti a Gollini. Sulla trequarti si giocano una maglia da titolare Malinovskyi e Pasalic, con Gomez al fianco di uno dei due e alle spalle di Zapata o Muriel.

Antonio Conte, per l’attacco potrebbe affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez a discapito di Sanchez che dovrebbe invece scivolare in panchina. Skriniar ritroverà posto in difesa, mentre in linea mediana dovrebbe essere confermato il duo formato da Brozovic e Barella.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Sutalo, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovsky, Gomez, Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Brozovic, Barella, Moses, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez.