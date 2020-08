Serie A, Atalanta-Inter 0-2: nerazzurri al secondo posto, gli orobici chiudono terzi

L’Inter supera 2-0 in trasferta l’Atalanta e si prende il secondo posto.

La compagine guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio degli orobici che in questa particolare giornata sono apparsi un po’ spenti. Tre punti che hanno permesso ai nerazzurri di confermarsi al secondo posto e di chiudere il campionato con 82 punti all’ottavo, soltanto uno in meno rispetto alla capolista Juventus. Le reti decisive per l’Inter le hanno messe a segno D’Ambrosio al 1′ e Young al 20′, nel finale rete annullata a Sanchez.