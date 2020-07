Serie A, Atalanta-Brescia 6-2: goleada della Dea, Gasperini si prende il secondo posto

L’Atalanta continua a volare.

Sul campo del Gewiss Stadium è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il Brescia, che si sono affrontati in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. Parte subito fortissimo la Dea che dopo soltanto due minuti trova il gol del vantaggio: Malinovskyi trova centralmente Pasalic che calcia con il destro trovando l’angolo in basso a destra, 1 a 0.

Passano sei minuti e le Rondinelle trovano il modo di ristabilire la parità: errore clamoroso di Caldara che regala palla a Torregrossa, libero di entrare in area di rigore e di battere Sportiello con il mancino, 1 a 1. Il Brescia prova a resistere ma al 25′ torna nuovamente in svantaggio: palla di Gosens per De Roon che calcia d’esterno e manda la palla sul secondo palo, tiro imparabile per Andrenacci e 2 a 1. Dopo solo tre minuti la Dea si porta sul doppio vantaggio grazie a Malinovskyi, che calcia da distanza siderale con il mancino trovando l’angolo opposto e firmando il gol del 3 a 1.

Il Brescia abbandona mentalmente e fisicamente la partita e al minuto 30 subisce anche il quarto gol della serata, il terzo in appena cinque minuti: Gosens crossa dal lato sinistro del campo verso Duvan Zapata, che si tuffa e con un colpo di testa preciso batte il portiere avversario, 4 a 1. Nel secondo tempo continua il dominio dei nerazzurri che non si fermano e trovano ancora la via della rete al 56′: Malinovskyi pesca con un filtrante Pasalic, che entra in area di rigore e con il destro firma la sua doppietta personale, 5 a 1.

Dopo due minuti è ancora il centrocampista croato a battere Andrenacci: Colley serve Pasalic che calcia di prima con il destro, segna il 6 a 1 e realizza la sua tripletta personale mettendo la parola fine alla gara. All’82′ le Rondinelle trovano una magra consolazione con Spalek, che servito da Tonali calcia in diagonale e fissa il punteggio finale sul 6 a 2.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la straripante vittoria dell’Atalanta, che vola al secondo posto in classifica superando momentaneamente Lazio e Inter che affronteranno rispettivamente Udinese e SPAL. Sempre più preoccupante la situazione del Brescia, ferma al penultimo posto in classifica a meno otto punti dal Lecce, che giocherà contro la Fiorentina.