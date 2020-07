Serie A, 34ª giornata: oggi Verona-Atalanta, Cagliari-Sassuolo e Milan-Bologna: le probabili formazioni

La Serie A continua a dare spettacolo.

Un solo giorno di pausa e si torna in campo per giocare la 34esima giornata del campionato di Serie A: stasera, tocca a H.Verona-Atalanta alle 17.15, Cagliari-Sassuolo alle 19.30 e Milan Bologna alle 21.45.

Allo Stadio “Marcantonio Bentegodi”, Ivan Juric contro Gian Piero Gasperini: il primo ritrova dal 1′ Di Carmine, escluso mercoledì all’Olimpico. Pessina e Zaccagni a supporto, mentre in difesa mancherà Kumbulla, per una lesione alla coscia. Oltre a lui altri cinque indisponibili, da Adjapong a Pazzini passando per Bocchetti, Danzi e Dawidowicz. Il secondo, invece, è ancora alle prese con qualche ballottaggio. Il primo è quello fra Hateboer e Castagne, mentre sulla fascia opposta non è in discussione Gosens, che sta vivendo una stagione da record. Freuler appare in vantaggio su De Roon. In attacco, infine, Zapata e Muriel si giocano una maglia, con il primo favorito. Torna il Papu dal 1′. La gara sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252.

H.VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Rrhamani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata.

Sfida accesa anche quella tra Walter Zenga e Roberto De Zerbi. In casa rossoblù è emergenza a centrocampo, con la squalifica di Ionita e gli infortuni di Oliva e Nainggolan. Qualche dubbio in difesa, dove Klavan potrebbe prendere il posto di Pisacane al centro della retroguardia, affiancato dai giovani Walukiewicz e Carboni. Scelte obbligate in mezzo al campo, con Nandez che torna al centro lasciando spazio sulla destra a Mattiello. In avanti Joao Pedro con Simeone. Dall’altra parte il Sassuolo ha tre squalificati, Magnanelli, Berardi e Bourabia, oltre agli infortunati Obiang, Toljan, Defrel e l’ex Romagna. Sulla destra in avanti dovrebbe trovare così spazio Haraslin, accanto a Djuric e Boga nel tridente di trequartisti alle spalle di Caputo. Il match sarà trasmesso da Sky Sport Serie A e Sky Sport.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Birsa; Joao Pedro, Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlos, Ferrari, Kyriakopulos; Locatelli, Traore, Harsalin, Djuricic, Boga; Caputo

Stefano Pioli si affida ancora a Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe guidare l’attacco rossonero: alle sue spalle pronto il trio formato da Ante Rebic, da Hakan Calhanoglu e dal belga Saelemaekers. A centrocampo torna Bennacer al fianco di Kessié, mentre non si tocca la coppia di difensori centrali Kjaer-Romagnoli. Se a sinistra Theo Hernandez resta una certezza, a destra potrebbe giocare Calabria e non Conti. Dubbi per Sinisa Mihajlovic. In attacco l’allenatore serbo potrebbe schierare Federico Santander e non Barrow, con il “Ropero” che giocherebbe la sua prima partita post lockdown. Per gli altri due posti Orsolini e Sansone sono favoriti rispettivamente su Skov Olsen e Palacio. A centrocampo corsa a tre Medel-Poli-Dominguez per due maglie, con gli ultimi due favoriti. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN1.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Soriano, Poli, Dominguez; Orsolini, Santander, Sansone.