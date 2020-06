Serie A, 28a giornata: Napoli e Atalanta ok, rimpianto Verona e la Sampdoria trema

Ventottesimo turno di Serie A.

In contemporanea in campo quattro gare alle ore 19,30. Sul velluto il Napoli di Rino Gattuso che conferma il suo ottimo momento di forma e supera per 3-1 tra le mura amiche la Spal: a segno Mertens, Callejon e Younes. Sempre più giù la compagine ferrarese che resta ferma a quota 18 punti, appaiata all’ultimo posto con il Brescia. Ennesima vittoria ricca di gol quella ottenuta dall’Atalanta di Gasperini che supera per 3-2 in trasferta l’Udinese grazie alla doppietta di Muriel e alla rete di Zapata, per i friulani doppio Lasagna. Tre punti fondamentali per la compagine di Gasperini che si conferma al quarto posto distaccando la Roma addirittura di nove punti. Per la zona Europa pareggio amaro per il Verona di Juric che si fa riprendere dal Sassuolo, i padroni di casa sotto di due reti la pareggiano con Boga e Rogerio al 97′. In zona salvezza si complica la vita la Sampdoria che cede 2-1 a Marassi al Bologna, alle reti di Barrow su rigore e Orsolini prova a rispondere Bonazzoli che però non basta.

Napoli-Spal 3-1

Sampdoria-Bologna 1-2

Sassuolo-Verona 2-3

Udinese-Atalanta 2-3